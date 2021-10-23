Стивенсон после завоевания чемпионского титула намерен подраться с Ломаченко
Стивенсон и Херринг взвесились накануне очного противостояния
Ивент состоится 23 октября в Атланте
10:22
Херринг и Стивенсон / Фото - TwitterВ Атланте (США) состоялась официальная процедура взвешивания участников предстоящего ивента от промоутерской компании Top Rank.
Главным событием шоу станет титульный поединок в первом легком дивизионе между чемпионом WBO Джемелом Херрингом (23-2, 11 KO) и Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 KO).
Отметим, что Шакур минимально перевесил Херринга.
Результаты взвешивания:
Джамел Херринг: 129.8 фунтов (58,5 кг) – Шакур Стивенсон: 130 фунтов (58,9 кг)
Поединок состоится 23 октября в Атланте (США).
Крайний бой Херринг провел в апреле. Джеймел техническим нокаутом выиграл у Карла Фрэмптона.
Что касается Стивенсона, то он в июне одержал победу единогласным решением в поединке с Джеремаей Накатилой.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
Комментарии 0