Стівенсон: «Я би хотів стати абсолютним чемпіоном, але я не Лома»

Чемпіон вважає, що у його промоутера інші пріоритети

Фото: Getty Images Чемпіон WBC і WBO в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18-0, 9 KO) в своєму Twitter поділився планами:

Я би хотів стати абсолютним чемпіоном. Але так як я не Лома, Боб Арум думає, що статус «абсолюта» більше не актуальний. I want to and I will but since I’m not Loma Bob think undisputed is played out https://t.co/zTgijT14SQ — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 15, 2022 Нагадаємо, що Стівенсон розглядає варіант переходу в легку вагу і бою з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший