Звезды США Стивенсон и Дэвис в сети договариваются о поединке
Стівенсон: «Я би хотів стати абсолютним чемпіоном, але я не Лома»
Чемпіон вважає, що у його промоутера інші пріоритети
09:11
Фото: Getty Images
Чемпіон WBC і WBO в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18-0, 9 KO) в своєму Twitter поділився планами:
Я би хотів стати абсолютним чемпіоном. Але так як я не Лома, Боб Арум думає, що статус «абсолюта» більше не актуальний.
I want to and I will but since I’m not Loma Bob think undisputed is played out https://t.co/zTgijT14SQ— Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) May 15, 2022
Нагадаємо, що Стівенсон розглядає варіант переходу в легку вагу і бою з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).
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