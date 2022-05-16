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Стівенсон: «Я би хотів стати абсолютним чемпіоном, але я не Лома»

Чемпіон вважає, що у його промоутера інші пріоритети
Бокс Профессиональный бокс
09:11
Стівенсон: «Я би хотів стати абсолютним чемпіоном, але я не Лома»
Фото: Getty Images

Чемпіон WBC і WBO в другій напівлегкій вазі Шакур Стівенсон (18-0, 9 KO) в своєму Twitter поділився планами:

Я би хотів стати абсолютним чемпіоном. Але так як я не Лома, Боб Арум думає, що статус «абсолюта» більше не актуальний.

Нагадаємо, що Стівенсон розглядає варіант переходу в легку вагу і бою з Василем Ломаченко (16-2, 11 KO).

Олег Шумейко-младший
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Теги

Шакур Стивенсон Василий Ломаченко Боб Арум

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