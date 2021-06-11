Арум намерен организовать поединок Ломаченко – Хэйни. Есть возможная дата
Стивенсон: «Я бы предпочел посмотреть бой Лопеса с Хэйни, чем его реванш с Ломаченко»
Экс-чемпион полулегкого веса считает что у чемпионов выйдет конкурентный бой
16:42
Шакур Стивенсон / фото - Getty Images
Экс-чемпион полулегкого веса Шакур Стивенсон (15-0, 8 КО) в интервью YouTube каналу SNOWQUEENLA заявил, что у него нет желания смотреть реванш между абсолютным чемпионом легкого дивизиона Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Я бы скорее посмотрел поединок Лопеса против Хэйни, чем его реванш с Ломаченко. Василий упустил бой с Лопесом в первой его половине. Я действительно не хочу видеть это снова. Возможно, у него была травма. Вероятно, я с этим соглашусь, не знаю. У него однозначно что-то случилось, потому что в тот вечер это был не Ломаченко. Он вышел и за шесть раундов не выбросил ни одного удара.
Не думаю, что хочу увидеть этот бой. Я скорее бы посмотрел поединок Лопес – Хэйни, потому что это конкурентный бой».
Напомним, Ломаченко не станет спускаться в полулегкий вес ради поединка с Стивенсоном.