Стивенсон – Камбососу: «Я бы хотел получить шанс подраться за твои титулы, если ты не против»
Стивенсон заинтриговал именем своего следующего соперника
Чемпион WBO намерен войти в рейтинг боксеров лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
09:39
Шакур Стивенсон / Фото - badlefthook.comЧемпион мира по версии WBO во втором полулегком дивизионе Шакур Стивенсон (17-0, 9 КО) в Twitter пообещал удивить своих фанатов именем своего следующего оппонента.
Американец дал понять, что в случае победы в этом поединке намерен попасть в рейтинг Р4Р.
«Мой следующий соперник станет большим сюрпризом. Включите меня в P4P, пожалуйста».
Последний бой Стивенсон провел в октябре 2021 года, нокаутировав в 10-м раунде Джамела Херринга и отобрав у него титул WBO.
Ранее Стивенсон изъявлял желание выйти в ринг с экс-чемпионом мира Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), однако украинцу этот бой оказался неинтересен.