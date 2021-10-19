Стивенсон: «Жду, что Херринг окажется на высоте»

Шакур признался, что считает Джеймела опасным оппонентом





Шакур Стивенсон / Фото: TOP RANK

Экс-чемпион полулегкого веса Шакур Стивенсон (16-0, 8 KO) заявил, что не сомневается в готовности чемпиона WBO во втором полулегком дивизионе Джеймела Херринга (23-2, 11 KO) к их поединку. Слова боксера приводит портал ringtv.com.



«Чемпионство в двух дивизионах очень важно для меня. К тому же, я жду отличный бой против отличного бойца. Он высокий, атлетичный и умеет боксировать и драться, но я я все равно не считаю, что он находится на моем уровне. У меня нет никаких сомнений, что он выйдет на ринг в форме. Он очень самоотвержен, и у него отличная команда. Джеймел провел всю подготовку с «БоуМаком» (Брайаном Макинтайром). Поэтому я жду, что он окажется на высоте. Будет классно, поскольку эти парни разбираются в том, чем занимаются. Они знают, как готовить парней к боям».

Напомним, Стивенсон проведет поединок против Херринга 24 октября. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.