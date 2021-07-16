Сулейман: «Лопес – абсолютный чемпион, а Хэйни – чемпион WBC»
Сулейман – о поединках Фьюри: «Обстоятельства ограничивают то, что я могу комментировать»
Президент WBC отметил влияние COVID-19 на деятельность бокса
07:58
Маурисио Сулейман / Фото - badlefthookПрезидент WBC Маурисио Сулейман отказался комментировать ситуацию с решением арбитражного суда по поводу проведения обязательного поединка чемпиона мира по версии этой организации в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) с экс-чемпионом мира Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО).
Цитирует Сулеймана Talk Sport.
Разве вы не знакомы с подписанными контрактами, если вы санкционируете матч-реванш Фьюри против Уайлдера одновременно с санкционированием боя Фьюри против Джошуа?
«Год пандемии повлиял на деятельность не только бокса, но и всех видов спорта. Были регистрации контракта на третий бой Фьюри и Уайлдера. WBC ожидал, что этот бой состоится в декабре 2020 года. Когда этот бой не состоялся в декабре, то начались переговоры о том, чтобы санкционировать бой между Фьюри и Джошуа. В течение нескольких месяцев были ожидания даты и места боя. После этого суд вынес решение о третьем поединке Фьюри против Уайлдера».
Какой смысл быть обязательным претендентом, если действующий чемпион может подписывать соглашения о боях, санкционированных советом? Это заставляет обязательного претендента просто сидеть как такси, ожидающее вызов.
«К сожалению, на данный момент существуют обстоятельства, которые ограничивают то, что я могу комментировать, а что не могу».
Накануне стало известно, что третий поединок Фьюри против Уайлдера состоится 9 октября. Поединок пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе, США.