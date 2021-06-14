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Сулейман: «Поветкин является одним из лучших тяжеловесов в истории»

Президент WBC проводил россиянина на пенсию
Бокс Профессиональный бокс
22:18
Сулейман: «Поветкин является одним из лучших тяжеловесов в истории»
Маурисио Сулейман / фото - Getty Images

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал решение экс-чемпиона мира в тяжелом весе Александра Поветкина завершить карьеру, назвав россиянина одним из лучших тяжеловесов в истории.

«Александр провел великолепную карьеру. Он является одним из лучших тяжеловесов в истории.

Он стал примером для многих боксеров. Я желаю ему всего наилучшего».

Напомним, Поветкин рассказал, чем будет заниматься на боксерской пенсии.

 

Источник: ТАСС Михаил Рыбак
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Теги

Александр Поветкин Маурисио Сулейман

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