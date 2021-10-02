Атлас объяснил, как Усику следовало добивать Джошуа в 12-м раунде
Сулейман: «Выступление Усика в бою с Джошуа достойное и показывает, что бокс – это не игра»
Президент WBC назвал украинца большой фигурой в хэвивейте
2 октября 10:58
Александр Усик / Фото - boxingscene.comПрезидент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман в восторге от выступления Александра Усика (19-0, 13 КО) в поединке с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), в котором украинский супертяжеловес завоевал пояса чемпиона мира по версиям WBO, IBF и WBA в супертяжелом весе.
Цитирует Сулеймана boxingscene.com.
«Это замечательно. Выступление Усика достойное и показывает, что бокс – это не игра. Здесь у каждого есть шанс вырваться вперед. Усик вышел на бой с сердцем льва, со стратегией, интеллектом, техникой, тактикой и выиграл поединок. В этом виде спорта все очень быстро меняется. Теперь Усик – большая фигура в супертяжелом весе. Сейчас все внимание приковано к поединку между Фьюри и Уайлдером. Нужно посмотреть, что произойдет в этом противосиянии. Это бой огромной важности. Сейчас супертяжелый дивизион вызывает огромный интерес».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш.