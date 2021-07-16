Лу Дибелла: «Скорее Усик перебоксирует Джошуа, чем Уайлдер нокаутирует Фьюри»
Супермен или Мохаммед Али? Усик озадачил подписчиков странным вопросом
Боксер продолжает экспериментировать с образами
16:50
Александр Усик / фото - USYK17
Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился новым фото в своем Instagram. Боксер недавно побрился под «0» и теперь предстал перед фанатами в новом образе.
Украинец также озадачил своих фанатов, предложив им выбрать между легендарным боксером Мохаммедом Али и героем комиксов и фильмов Суперменом.
Внук Али, который также занимается боксом, недавно высказался о Василие Ломаченко (15-2, 11 КО).
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