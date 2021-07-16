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Супермен или Мохаммед Али? Усик озадачил подписчиков странным вопросом

Боксер продолжает экспериментировать с образами
Бокс Профессиональный бокс
16:50
Супермен или Мохаммед Али? Усик озадачил подписчиков странным вопросом
Александр Усик / фото - USYK17

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) поделился новым фото в своем Instagram. Боксер недавно побрился под «0» и теперь предстал перед фанатами в новом образе.

Украинец также озадачил своих фанатов, предложив им выбрать между легендарным боксером Мохаммедом Али и героем комиксов и фильмов Суперменом.

Внук Али, который также занимается боксом, недавно высказался о Василие Ломаченко (15-2, 11 КО).

 

Антон Кривенко
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Александр Усик

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