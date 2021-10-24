Супертяж, едва не победивший Фьюри, не верит в Джошуа в реванше с Усиком

Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика

Шведский супертяж Отто Валлин (22-1, 14 KO) поделился мнением о реванше обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Усик действительно нейтрализовал Джошуа и заставил его играть в свою игру. Он перебоксировал его, продемонстрировав отличные навыки. Джошуа не мог с этим справиться.

Если Энтони собирается выиграть матч-реванш, то должен использовать свое физическое превосходство. Посмотрите, что сделал Чисора в бою с Усиком. Его тактика работала очень хорошо. Честно говоря, Дерек в справился намного лучше в бою с Усиком по сравнению с Джошуа.

Я сомневаюсь, что Энтони сможет выиграть матч-реванш у Усика. Первый их поединок был односторонним. Джошуа выиграл несколько раундов, но для Усика это была чистая победа. Если Энтони сможет выйти из своей зоны комфорта, то тогда шансы у него появятся.