Супертяж, едва не победивший Фьюри, не верит в Джошуа в реванше с Усиком
Шведский супертяж Отто Валлин (22-1, 14 KO) поделился мнением о реванше обладателя титулов WBA/WBO/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я думал, что в первом их бою победит Джошуа, но у меня не было сомнений, что поединок получиться интересным. Я считал, что Энтони будет слишком большим для Усика и использует свой размер и силу. Усик отлично выступал в тяжелом весе, но выглядел не так хорошо в супертяжелом в первых двух боях. Можно сказать, что он проделал хорошую работу перед чемпионским поединком.
Усик действительно нейтрализовал Джошуа и заставил его играть в свою игру. Он перебоксировал его, продемонстрировав отличные навыки. Джошуа не мог с этим справиться.
Если Энтони собирается выиграть матч-реванш, то должен использовать свое физическое превосходство. Посмотрите, что сделал Чисора в бою с Усиком. Его тактика работала очень хорошо. Честно говоря, Дерек в справился намного лучше в бою с Усиком по сравнению с Джошуа.
Я сомневаюсь, что Энтони сможет выиграть матч-реванш у Усика. Первый их поединок был односторонним. Джошуа выиграл несколько раундов, но для Усика это была чистая победа. Если Энтони сможет выйти из своей зоны комфорта, то тогда шансы у него появятся.
Напомним, что у Валлина должен был быть бой с временным чемпионом WBC Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO), но британец травмировался накануне поединка.
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