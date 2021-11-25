Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг

Владимир Кличко / Фото: Instagram Владимира

Российский супертяж Евгений Орлов рассказал, сколько зарабатывал за спарринги с Владимиром Кличко:



С кем мне не нравилось спарринговать? Вам нравится играть в шахматы с тем, кто кричит, ругается и матерится? Нет, вот и со мной никто не играет. Я грязно дерусь, поэтому все со мной чисто работают.