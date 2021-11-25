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Супертяж из России рассказал, сколько получал от Владимира Кличко за спарринг
Орлов признался, что зарабатывал за неделю несколько тысяч евро
25 ноября 17:54
Владимир Кличко / Фото: Instagram Владимира
Российский супертяж Евгений Орлов рассказал, сколько зарабатывал за спарринги с Владимиром Кличко:
Блин, об этом можно говорить? Кличко платил за четыре спарринга, получается, за неделю, по-моему, две тысячи евро. Плюс, понятно, перелет, проживание в хорошем отеле, питание. Это все включено и две тысячи сверху. Он платил больше всех, а другие чуть-чуть поменьше.
С кем мне не нравилось спарринговать? Вам нравится играть в шахматы с тем, кто кричит, ругается и матерится? Нет, вот и со мной никто не играет. Я грязно дерусь, поэтому все со мной чисто работают.
Также Орлов рассказал, что ему сильно доставалось от украинца.