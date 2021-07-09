Супертяж, который завершил карьеру Поветкина, готов сменить Фьюри в бою с Уайлдером

Временный чемпион WBC готовился к бою в августе, но не против подраться в июле

Диллиан Уайт и Александр Поветкин / Фото: lesadeptesdelaboxe.com

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) готов выйти в ринг с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO), сообщил промоутер британца Эдди Хирн в своем Twitter:



Я разговаривал с Диллианом Уайтом. Он должен драться в конце августа, но готов сразиться с Уайлдером 24 июля.

Отметим, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO), который должен был провести бой с американцем, сдал положительный тест на коронавирус.

Напомним, что 28 августа Уайт должен был разделить ринг с Джермейном Франклином (20-0, 13 KO). В последнем поединке Диллиан нокаутировал россиянина Александра Поветкина (36-3-1, 25 KO), который после поражения завершил карьеру.