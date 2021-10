«Свирепая сторожевая собака». Невероятно милое видео с Усиком

Александр Усик / Фото: Matchroom

Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) пока отдыхает от спорта.



Реванш украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен пройти весной следующего года. Так что пока у обладателя титулов есть шанс провести время с близкими. Так, в своем Instagram Усик опубликовал невероятно милое видео с собакой:

Unified heavyweight world champion Oleksandr Usyk showing off his ferocious new guard dog…



[ @Usykaa] pic.twitter.com/W5YItOhn27