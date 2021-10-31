Бывшей диетолог Усика высказался о допинговом скандале в украинском спорте
«Свирепая сторожевая собака». Невероятно милое видео с Усиком
Украинский чемпион с близкими отдыхает от спорта
15:28
Александр Усик / Фото: Matchroom
Чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) пока отдыхает от спорта.
Реванш украинца с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен пройти весной следующего года. Так что пока у обладателя титулов есть шанс провести время с близкими. Так, в своем Instagram Усик опубликовал невероятно милое видео с собакой:
Объединенный чемпион хэвивейта Александр Усик показал новую свирепую сторожевую собаку.
Unified heavyweight world champion Oleksandr Usyk showing off his ferocious new guard dog…— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 30, 2021
[ @Usykaa] pic.twitter.com/W5YItOhn27
Напомним, что AJ не против провести второй поединок в Украине.
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