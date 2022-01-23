Вдохновил? Украинский супертяж перед победой в США встретился с Холифилдом
Сын Холифилда с трудом выиграл у джорнимена
Эвану удалось сохранить нолик в графе поражений
10:28
Эван Холифилд
В Атлантик-Сити (США) в рамках первого среднего веса сын легенда бокса Эвандера Холифилда Эван
(9-0, 6 KO) выиграл у джорнимена Криса Роллинса (5-4-1, 4 КО).
Несмотря на статус соперника, бой вышел конкурентным и прошел всю дистанции.
Оценки судей не передают происходящего в поединке: 60:54, 60:54 и 59:55 в пользу Эвана.
Напомним, ранее Холифилд высказался о потенциальном поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри.
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