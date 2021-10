Сын Холифилда ярко вырубил соперника во втором раунде. Видео

Фото: Top Rank

Эван Холифилд (8-0, 6 КО), сын легендарного Эвандера Холифилда, провел бой в андеркарде поединка Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) – Джеймел Херринг (23-3, 11 KO).

24-летний боксер во втором раунде нокаутировал Чарльза Стэнфорда (6-4, 3 КО). Эван «пробил» соперника левым хуком.

Видео нокаута:

HOLY SMOKE. @ChiefHoly with the HUGE Round 2 knockout in his first time fighting in front of his hometown crowd in Atlanta. #HerringStevenson pic.twitter.com/F1HU4hvoDo