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Сын Холифилда ярко вырубил соперника во втором раунде. Видео
24-летний боксер выступает в первом среднем весе
14:07
Фото: Top Rank
Эван Холифилд (8-0, 6 КО), сын легендарного Эвандера Холифилда, провел бой в андеркарде поединка Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) – Джеймел Херринг (23-3, 11 KO).
24-летний боксер во втором раунде нокаутировал Чарльза Стэнфорда (6-4, 3 КО). Эван «пробил» соперника левым хуком.
Видео нокаута:
HOLY SMOKE. @ChiefHoly with the HUGE Round 2 knockout in his first time fighting in front of his hometown crowd in Atlanta. #HerringStevenson pic.twitter.com/F1HU4hvoDo— Top Rank Boxing (@trboxing) October 24, 2021
Эван Холифилд является проспектом первого среднего веса.
Напомним, Эвандер Холифилд недавно вернулся на ринг, однако уже в первом раунде был нокаутировал бывшим бойцом UFC.
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