Белью сравнил последние победы Ломаченко и Дэвиса – успех украинца его впечатлил больше
Сын Пакьяо: «Мне нравятся Лопес и Ломаченко, но в реванше я отдам предпочтение Теофимо»
Второй бой украинца и американца может состояться уже в конце года
13:45
Мэнни и Эммануэль Пакьяо / Фото: ABS-CBN News
Эммануэль, сын экс-чемпиона мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, поделился мнением о возможном реванше между Василием Ломаченко (15-2, 11 КО) и Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО). Его слова приводит ESNEWS:
«Мне нравятся бои Василия Ломаченко и Теофимо Лопеса. Но я предпочту Лопеса в его реванш с Ломаченко.
Я еще перед первым поединком говорил, что Теофимо может победить, и это произошло».
Реванш Ломаченко – Лопес может состояться уже в конце этого года. Но, возможно, на кону уже не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира.
Напомним, букмекеры считают Ломаченко фаворитом реванша против Лопеса.