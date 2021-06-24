Такам – о поединке с Джойсом: «Моя возможность вернуться на вершину дивизиона»
Такам: «Джошуа знает, что если попадет по Усику одним ударом, то поединок закончится»
Французский супертяжеловес отметил непредсказуемость хэвивейта
15:35
Карлос Такам / Фото - prosportua.comЭкс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом дивизионе Карлос Такам (39-5-1, 28 KO) в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans поделился мнением относительно предстоящего поединка между обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Усик не настоящий супертяжеловес. Он пришел в хэвивейт и захотел подраться за титул чемпиона мира. Для него это хорошо. Когда я смотрю на этот бой, я вижу только, как Усик бегает вокруг Джошуа и бьет джеб. Этот поединок не будет легким для Усика. А для Джошуа это будет как спарринг, ведь он знает, что если попадет по Усику одним ударом, то поединок закончится. И Усик тоже это знает, поэтому он и будет наматывать круги. Я надеюсь, что он не будет бегать все 12 раундов, поскольку это непросто. Этот поединок будет нелегким для Усика. Но это супертяжелый дивизион, здесь все может произойти. Нельзя сказать, что Джошуа легко победит в этом поединке. В супертяжелом весе нет легких».
Напомним, поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября. Местом проведения поединка с наибольшей вероятность станет стадион футбольного клуба «Тоттенхэм Хоттспур» в Лондоне.
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