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Такам: «Не думаю, что Джойс достаточно опытен, чтобы одолеть кого-то, вроде меня»

Француз уверен в победе над своим визави

Бокс Профессиональный бокс
16:38
Такам: «Не думаю, что Джойс достаточно опытен, чтобы одолеть кого-то, вроде меня»
Карлос Такам / Фото - skysports
Французский супертяжеловес Карлос Такам (39-5-1, 28 КО) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 КО).

Цитирует Такама BoxingScene.

«Джойс сказал, что собирается меня переехать? Я желаю удачи, и увидимся 24 июля. Я не думаю, что он достаточно опытен, чтобы одолеть кого-то, вроде меня, и для него это будет большая битва. Я не хочу сказать, что для меня это маленький бой или легкий бой, потому что к каждому бою я отношусь одинаково. Я здесь, потому что я подготовлен и готов к этому бою, и я иду побеждать. Все говорят, что он крутой парень, поэтому я здесь и готов к этому. Джо Джойс, я иду. Я не хочу сказать, что они ошиблись, выбрав меня. Это хорошая возможность для Джо Джойса и хорошая возможность для меня драться в Великобритании, где боксер добился хороших результатов. Джо Джойс, я готов к тебе, и я проблема».


Бой Такам – Джойс состоится 24 июля в Лондоне (Великобритания).

Напомним, что Джойс сожалеет, что ему не удалось договориться о поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO).
Владимир Кириченко
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Карлос Такам Джо Джойс

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