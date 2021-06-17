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Такам – о поединке с Джойсом: «Моя возможность вернуться на вершину дивизиона»

Француз уверен, что его опыт станет решающим фактором в предстоящем поединке
Бокс Профессиональный бокс
20:59
Такам – о поединке с Джойсом: «Моя возможность вернуться на вершину дивизиона»
Карлос Такам / Фото: mmaboxing.ru

Французский ветеран супертяжелого веса Карлос Такам (39-5-1, 28 KO) высказался о предстоящем поединке с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 KO), который состоится 24 июля.

Слова Такама приводит boxingscene.com:

Джойс – сильный парень, но у него нет такого опыта как у меня. И он никогда не встречался с подобными соперниками. Его нельзя назвать лучшим бойцом, с которым я дрался, однако я собираюсь стать лучшим для него.

Это хороший вариант для возвращения на британский ринг. Лондон стал для меня вторым домом, меня там ждут. Время на подготовку есть, поэтому я настроен серьезно. У меня появилась возможность вернуться на вершину дивизиона.

Напомним, что Джойс сожалеет, что ему не удалось договориться о поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший
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