Такам – о поединке с Джойсом: «Моя возможность вернуться на вершину дивизиона»

Француз уверен, что его опыт станет решающим фактором в предстоящем поединке

Карлос Такам / Фото: mmaboxing.ru

Французский ветеран супертяжелого веса Карлос Такам (39-5-1, 28 KO) высказался о предстоящем поединке с британцем Джо Джойсом (12-0, 11 KO), который состоится 24 июля.



Слова Такама приводит boxingscene.com:

Джойс – сильный парень, но у него нет такого опыта как у меня. И он никогда не встречался с подобными соперниками. Его нельзя назвать лучшим бойцом, с которым я дрался, однако я собираюсь стать лучшим для него. Это хороший вариант для возвращения на британский ринг. Лондон стал для меня вторым домом, меня там ждут. Время на подготовку есть, поэтому я настроен серьезно. У меня появилась возможность вернуться на вершину дивизиона.

Напомним, что Джойс сожалеет, что ему не удалось договориться о поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO).