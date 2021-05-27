Такими ударами ломают ребра. Фьюри готовится раздавить Уайлдера в их третьем поединке

«Цыганский король» намерен оставить пояс WBC у себя

Уайлдер и Фьюри / Фото: USATSI

Чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) 24 июля в третий раз выйдет в ринг против Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



Британец ранее напомнил американцу, как завершился их прошлый поединок, а теперь в своем Instagram показал, как разобьет «Бронзового бомбардировщика» в этот раз:

Силен, как бык. Я раздавлю «Бронзового бомбардировщика» в этот раз в 2021. В году «Цыганского короля»

Напомним, что Фьюри уже строит планы на следующий поединок, в котором планирует встретиться с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).