«Тайсон часто врет». Тренер Уайлдера отреагировал на новость о COVID-19 у Фьюри

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото: Top Rank

Тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Малик Скотт высказался об информации, что следующий соперник его подопечного чемпион WBC британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) сдал положительный тест на COVID-19.



Слова Скотта приводит metro.co.uk:

Мы имеем дело с бойцом, которому я лично не верю. Тайсон часто врет. К примеру, он недавно рассказывал, что является лучшими друзьями с Конором Макгрегором, а потом Макгрегор говорит, что это не правда и они просто немного знакомы. С Тайсоном никогда не угадаешь, говорит он правду или лжет. Так что такие новости не повод прерывать тренировочный лагерь. Нет повода расслабляться.