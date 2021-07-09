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«Тайсон часто врет». Тренер Уайлдера отреагировал на новость о COVID-19 у Фьюри
Скотт заверил, что Деонтей продолжит подготовку к поединку
10:03
Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер / Фото: Top Rank
Тренер супертяжеловеса Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO) Малик Скотт высказался об информации, что следующий соперник его подопечного чемпион WBC британец Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 KO) сдал положительный тест на COVID-19.
Слова Скотта приводит metro.co.uk:
Мы продолжаем работать. Для нас все остается по-прежнему. Мы не собираемся прерывать тренировочный процесс. Меня не волнует, что сообщается в СМИ. Мы собираемся продолжать проводить спарринги, потому что эта неделя очень важна для нас. Все идет своим чередом.
Мы имеем дело с бойцом, которому я лично не верю. Тайсон часто врет. К примеру, он недавно рассказывал, что является лучшими друзьями с Конором Макгрегором, а потом Макгрегор говорит, что это не правда и они просто немного знакомы. С Тайсоном никогда не угадаешь, говорит он правду или лжет. Так что такие новости не повод прерывать тренировочный лагерь. Нет повода расслабляться.
Напомним, что Фьюри в поединке с Уайлдером готов заменить Диллиан Уайт (28-2, 19 KO)
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