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Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию

После поединка с блогером «Жеелезный Майк» не видит Флойда на ринге
Бокс Профессиональный бокс
13:23
Тайсон пожалел о своем возвращении в бокс, а также отправил Мейвезера на пенсию
Тайсон и Мейвезер / Фото: Talk SPORT

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон не рад возвращению на ринг 44-летнего Флойда Мейвезера (50-0, 27 KO).

В поединке экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях с блогером Логаном Полом (0-1) «Железный Майк» предрекал Мейвезеру уверенную победу, но бой заставил задуматься Тайсона, что с Money что-то не так. Об этом Майк заявил в эфире своего подкаста Hotboxin':

1Флойд Мейвезер надломлен. Он хочет вернуться и драться. Видите, как это бывает.

Я вернулся, и это было неправильно. Это заставляет тебя облажаться. Это вредит тебе. Послушайте, я чувствовал себя неправильно. Я никогда не хотел снова заниматься этим д*рьмом, и я не знаю, что это. Мне бы хотелось это понять, но я просто извлекаю выгоду из этой игры. 2

Напомним, что ранее Тайсон назвал лучшего боксера современности.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Майк Тайсон Флойд Мейвезер

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