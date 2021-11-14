«Те, кто дерутся во имя любви, поднимаются на вершину». Внук Мухаммеда Али поставил Пакьяо и Фьюри в один список со своим дедушкой

Нико объяснил, в чем заключается их величие

Нико Али Уолш / Фото: Twitter Нико Внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш (2-0, 2 KO) рассказал в интервью Youtube каналу True Geordie, что позволило легендарному боксеру стать великой фигурой даже вне бокса:

Многие боксеры дерутся из-за агрессии, страха. Но кто-то вроде моего дедушки, Мэнни Пакьяо – они выходят в ринг во имя любви. Во имя религии, нации, здоровья. И я считаю, когда ты дерешься за такую цель, ты поднимаешься на намного выше уровень, чем средний боксер. Схожее и у Тайсона Фьюри. Он один из моих любимых боксеров современности. Ведь он дерется не за себя. Все задаются вопросом – почему Мухаммед Али стал такой большой фигурой? Ведь он стоял не за себя, а за каждого. И то же самое делает Фьюри. «Цыганский король» выступает от лица всех людей, которые страдают от проблем с ментальным здоровьем. Да, его поведение вне ринга отличается, но во время поединка они похожи. Напомним, что Нико свой следующий бой проведет в андеркарде вечера бокса в Нью-Йорке, который возглавит поединок Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) и Ричарда Комми (30-3, 27 KO).

Олег Шумейко-младший