«За час вырубал пять человек – больше просто не было». У Тайсона рассказали о жестких спаррингах Майка
Телохранитель Тайсона: «Майка слали на х*й и убегали со спаррингов»
Гонсалес вспомнил устрашающую мощь легенды бокса
20 декабря 18:28
Фото: Instagram
Бывший телохранитель Майка Тайсона Руди Гонсалес заявил, что боксеры покидали тренировочные лагеря супертяжа, когда видели «Железного Майка» в деле:
Я видел эту мощь. Видел, как после его ударов рвались цепи, на которых висел тяжелый боксерский мешок. Видел, как после такого перформанса боксеры, с которыми он должен был спарринговать, уходили из зала со словами: «Майк, иди-ка ты нах**! Что-то перехотелось нынче с тобой спарринговать. Пох**, лучше останусь без твоих денег!» А если вдруг попадались такие, которые верили, что сейчас дадут ему прос*аться, то таких он ху*рил усерднее всего. А после тренировки они собирали свои чемоданы, и больше их никто в зале не видел.
Также Гонсалес рассказал, что за час Тайсон мог уложить пять спаррингеров.
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