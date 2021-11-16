Тейлор: «Наш бой с Кроуфордом может состояться в недалеком будущем»
Теренс Кроуфорд vs Шон Портер. Онлайн трансляция
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00:33
21 ноября в Лас-Вегасе (США) состоится топовый поединок чемпиона WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО) и бывшего обладателя нескольких чемпионских титулов Шона Портера (31-3-1, 17 КО).
Отметим, ранее были опубликованы суммы гонораров Кроуфорда и Портера за бой.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя в этой новости. Примерное начало поединка – 06:00.
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