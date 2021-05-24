Тейлор возмущен оценками в бою с Рамиресом: «Это позор для современного судейства»
Тейлор готов подняться в полусредний вес и встретиться с Кроуфордом
Абсолютный чемпион мира назвал себя «королем ринга»
11:20
Джош Тейлор / Фото - thesun.co.ukНовоиспеченный абсолютный чемпион мира в в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) после завоевания этого титула в поединке против Хосе Рамиреса (26-1, 17 КО) заявил, что не против подняться в полусредний вес и разделить ринг с чемпионом WBO Теренсом Кроуфордом (36-0, 27 KО), который в 2017 году также объединил все пояса в полусреднем дивизионе.
Цитирует Тейлора Sky Sports.
«Мне бы хотелось подняться в полусредний вес и провести по-настоящему большой бой, например, с Теренсом Кроуфордом. Я не собираюсь бросать ему вызов и прочее. Я считаю, что он отличный боец, но просто, на мой взгляд, бой двух абсолютных чемпионов мира (из первого полусреднего) в рамках полусреднего веса – это было бы потрясающе. Пусть все идет своим чередом. В вариантах недостатка не будет, но появился новый король ринга и он из Шотландии. Давайте что-нибудь устроим. Все, кто хочет боя, вперед!».
Напомним, промоутер Боб Арум после победы Тейлора над Рамиресом заявил, что его компания Top Rank могла бы организовать для британца бой с Кроуфордом уже в октябре или ноябре 2021 года.
Также Арум хочет, чтобы Тейлор провел обязательную защиту титулов против претендента по линии WBO, непобежденного соотечественника Джека Кэттерала (26-0-0, 13 KO).
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