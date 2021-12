Тейлор и Кэттеролл провели первую битву взглядов. Видео

Джош Тейлор, Джек Кэттеролл

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) и британский претендент Джек Кэттеролл (26-0, 13 КО) провели первую битву взглядов.

Бой состоится 26 февраля в Глазго (Шотландия).

Изначально бой должен был пройти 18 декабря, но затем поединок перенесли из-за травмы Тейлора.





The King in the North enjoyed being back in his hometown