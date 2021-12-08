Тейлор: «Я не говорю о том, что будет дальше, я сначала должен пройти Кэттералла»
Тейлор и Кэттеролл провели первую битву взглядов. Видео
Джош и Джек проведут поединок в феврале
13:46
Джош Тейлор, Джек Кэттеролл
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) и британский претендент Джек Кэттеролл (26-0, 13 КО) провели первую битву взглядов.
Бой состоится 26 февраля в Глазго (Шотландия).
Изначально бой должен был пройти 18 декабря, но затем поединок перенесли из-за травмы Тейлора.
— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 8, 2021
The King in the North enjoyed being back in his hometownpic.twitter.com/bAY5HEtKy4
Напомним, ранее Теренс Кроуфорд отказался от боя с Тейлором.
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