Тейлор: «Кроуфорд – лучший боец своего дивизиона»

Теренс Кроуфорд / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) прокомментировал возможный поединок против американца Теренса Кроуфорда (38-0, 29 KO).

Тейлора цитирует издательство boxingscene.com:

Наш с ним поединок будет грандиозным. Это очень крупный бой. Настоящий блокбастер! Два бойца из мирового паунда сходятся на ринге друг против друга. Это было бы круто! Мне бы очень хотелось сделать это в Шотландии, снова туда вернуться. А может быть, и здесь [в Лас-Вегасе]. В последний раз когда я здесь дрался, было много ограничений, поэтому мне не удалось насладиться атмосферой Вегаса, привезти фанатов и все такое. Так что – да, любой из этих вариантов. Это будет замечательный бой. Тогда как Кроуфорд показал выдающееся выступление.

Но в данный момент я не сильно думаю об этом. Мои мысли заняты предстоящим мне поединком. Я думаю о Джеке Кэттералле. Это все, о чем я сейчас размышляю. Посмотрим, как пройдет этот бой. Я верю, что одержу победу. А затем мы обсудим дальнейшее».