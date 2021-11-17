Тейлор: «Мой бой с Кроуфордом который станет одним из крупнейших в современном боксе»

Джош Тейлор / Фото: Sky Sports

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) заявил о желании провести поединок с чемпионом по версии WBO полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).



Потом Кроуфорд поднялся в весе и получил еще один чемпионский титул. Поэтому нет сомнения, что наш бой станет масштабным событием. Это захватывающая перспектива, способная стать реальность в ближайшем будущем.

Было классно встретиться с ним. Мы просто поздоровались, после чего я пожелал ему удачи в предстоящем поединке. Он похвалил меня за бой с Рамиресом и тому подобное».