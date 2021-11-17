Тейлор: «Наш бой с Кроуфордом может состояться в недалеком будущем»
Тейлор: «Мой бой с Кроуфордом который станет одним из крупнейших в современном боксе»
Джош отметил, что их карьеры очень похожи
11:04
Джош Тейлор / Фото: Sky Sports
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) заявил о желании провести поединок с чемпионом по версии WBO полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
«Это большой поединок, который станет одним из крупнейших в современном боксе. Теренс был последним, кто был абсолютным чемпионом в моем весе. Мы дрались с одним и тем же противником Виктором Постолом. Поэтому мы добились одного и того же.
Потом Кроуфорд поднялся в весе и получил еще один чемпионский титул. Поэтому нет сомнения, что наш бой станет масштабным событием. Это захватывающая перспектива, способная стать реальность в ближайшем будущем.
Было классно встретиться с ним. Мы просто поздоровались, после чего я пожелал ему удачи в предстоящем поединке. Он похвалил меня за бой с Рамиресом и тому подобное».
Напомним, Кроуфорд следующий поединок проведет 20-го ноября в Лас-Вегасе против Шона Портера. Онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
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