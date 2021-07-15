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Тейлор: «Моя следующая цель – стать чемпионом мира в двух весовых категориях»

Шотландец поднимется в полусредний дивизион
Бокс Профессиональный бокс
22:41
Тейлор: «Моя следующая цель – стать чемпионом мира в двух весовых категориях»
Джош Тейлор / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился планами на будущее. Шотландец намерен сменить весовую категорию и побороться за титул чемпиона в полусреднем весе. Слова Тейлора приводит Daily Mail.

«У меня всегда была большая мотивация. Я делаю кое-что: записываю то, что хочу получить, а также новые цели.

Еще до боя с Рамиресом я записывал на листках бумаги: «Джош Тейлор, чемпион мира в двух весовых категориях». Это моя следующая цель.

Хочу подняться до 66,6 кг и стать чемпионом.

Я всегда записывал свои цели и задачи, всегда верил в это. Некоторые из этих записей я сохранил. Наверное, мои родители тоже сохранили пару таких заметок».

Обладатель пояса WBO в полусреднем дивизионе Кроуфорд Тейлор (36-0, 27 КО) узнал недавно своего следующего соперника.

Антон Кривенко
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Джош Тейлор

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