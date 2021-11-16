Тейлор: «Канело был сегодня превосходен»
Тейлор: «Наш бой с Кроуфордом может состояться в недалеком будущем»
«Король» первого полусреднего дивизиона – о мегафайте с американцем
18:28
Джош Тейлор / Фото - ringtv.comАбсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) высказался относительно возможного поединка с чемпионом WBO в полусреднем дивизионе Теренсом Кроуфордом (37-0, 28 КО).
Цитирует в Twitter британца журналист Майкл Бенсон.
«Мы с Кроуфордом столкнулись на этой неделе в Лас-Вегасе. Мы поздоровались, поблагодарили друг друга, выразили немного уважения. Наш бой может состояться в недалеком будущем, это захватывающая перспектива».
Ранее сообщалось, что американский боксер первого полусреднего дивизиона Хосе Сепеда (35-2, 27 КО) является обязательным претендентом на титул WBC, которым владеет Тейлор.
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