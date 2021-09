Тейлор не видит смысла в реванше Усика с Джошуа: «Этот бой был слишком односторонним»

Фото: skysports.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) не видит никаких причин для организации реванша между Александром Усиком (19-0-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO).

После того как украинец уверенно разобрался с бывшим объединенным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе, AJ сразу же заговорил о положенном ему по контракту реванше. Впрочем, Тейлор не видит интриги в рематче после доминирующей победы Усика.

Is there any need for a USYK Vs AJ rematch ????? Personally I don’t think so I think it was too one sided. What do you think ?