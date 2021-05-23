Тейлор – о победе над Рамиресом: «Я работал ради этого момента всю жизнь»

Джош Тейлор / фото - Top Rank

Новоиспеченный абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) высказался о победе над Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО). Шотландец признался в комментарии после боя, что недоволен решением судей и выразил уважение к сопернику.

Я думал, что счет на карточках судей будет более явным и не очень доволен их решением. Все же не собираюсь стонать по этому поводу. В любом случая, я был уверен, что выиграл этот бой.

У меня нет ничего кроме уважения к Рамиресу. На протяжении последней недели у нас были немного напряженные отношения, но все это я делал только ради того, чтобы забраться ему в голову. Я хотел, чтобы он был более агрессивным и набрасывался на меня».