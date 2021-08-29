Угас ответил Пакьяо. Филиппинец ранее назвал кубинца одним из самых легких соперников в карьере
Тейлор: «Пакьяо выглядел старым в бою с Угасом»
Британец был разочарован выступлением легендарного филиппинца
11:50
Фото: boxingscene.com
Абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) признался, что был расстроен выступлением легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) в бою против кубинца Йордениса Угаса (27-4, 12 КО).
Британца цитирует издательство boxingscene.com:
«Я расстроился, когда он проиграл. Он мой герой. И сейчас я понимаю, что у меня уже не будет возможности подраться с ним. Это было бы потрясающе. Кто бы отказался от такого?
Он выглядел старым. Еще два года назад он бы без проблем прошел Угаса. Но он боксировал на полной стопе и не мог нормально сокращать дистанцию. Скорость еще при нем, но он уже не успевал. Его тайминг подвел его. И на это было грустно смотреть».
Мэнни Пакьяо проиграл Йорденису Угасу единогласным решением судей.