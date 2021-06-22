Педраса: «Готов пойти на все, чтобы добраться до Тейлора»
Тейлор: «Пакьяо зашел слишком далеко, согласившись на бой со Спенсом»
Лидер первого полусреднего веса восхищается легендарным филиппинцем
22 июня 22:08
Джош Тейлор / Фото - badlefthookАбсолютный чемпион первого полусреднего дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился ожиданиями о предстоящем поединке между обладателем титулов WBC и IBF в полусреднем весе Эрролом Спенсом-младшим (27-0-0, 21 KO) и легендарным филиппинским ветераном Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО).
Цитирует Тейлора talksport.com.
«Спенс реально крупный для своего веса, здоровый парень. Возможно, он слишком большой для Пакьяо. Возможно, Мэнни зашел слишком далеко, согласившись на этот бой. Но я видел недавние видео с тренировок Пакмена. Выглядит так, словно он повернул время вспять! Будто бы стал острее и быстрее. Это просто невероятно, легенда!».
Напомним, бой Пакьяо и Спенса состоится 21 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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