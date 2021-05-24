Тейлор готов подняться в полусредний вес и встретиться с Кроуфордом
Тейлор раскритиковал рефери: «Рамиресу дали слишком много времени на восстановление»
Джош рассказал, как Кенни Бейлис помог Хосе
11:38
Джош Тейлор, Хосе Рамирес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор (18-0, 13 KO) в интервью Top Rank был недоволен работой рефери Кенни Бейлиса
в поединке с американцем Хосе Рамиресом
(26-1, 17 KO).
«Думаю, рефери давал Хосе слишком много времени для восстановления. Он давал ему слишком много времени, и поэтому бой можно было и остановить. Отсчет слишком растянули».
Напомним, ранее Тейлор раскритиковал оценки судей в поединке с Рамиресом.
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