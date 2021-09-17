Тейлор: «Смогу выступать в двух дивизионах одновременно»

Британец планирует какое-то время лавировать между двумя весовыми категориями

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион первого полусреднего веса (до 63.5 кг), британец Джош Тейлор (18-0, 13 КО) считает, что сможет еще какое-то время после перехода в полусредний вес (до 66.7 кг) лавировать между двух дивизионов.

Британца цитирует издательство boxingscene.com:

«Я не думаю, что бой с Кэттералом [в декабре] станет последним для меня в 140 фунтах. Я могу сделать карьеру в этом весе. Но при этом я хочу подняться в 147 фунтов и доказать, что я лучший, и завоевать все титулы. В 147 фунтах есть парочка больших боев, после которых я мог бы вернуться назад и опять провести защиту своих поясов. Я все еще могу без проблем укладываться в вес».

Джош Тейлор проведет первую защиту титулов 18 декабря на арене SSE Hydro в Глазго против обязательного претендента Джека Кэттеролла (24-0, 13 КО).