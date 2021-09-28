Тейлор: «Усик практически остановил Джошуа»

Британец остался под большим впечатлением от победы украинца в поединке с AJ

Фото: boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в в интервью Sky Sports признался, что он остался под большим впечатлением от победы Александра Усика (19-0-0, 13 KO) в поединке с Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO).

«Это было просто невероятное выступление. Усик деклассировал Джошуа, переиграл его, перебоксировал, и даже изредка перебивал его в разменах. Он был близок к тому, чтобы оформить финиш в 12-м раунде. Ему удалось сделать очень громкое заявление. Он – гениальный боксер. Я говорил перед боем, что не буду удивлен, если Усик одержит победу, и, возможно, сделает это досрочно, и у него практически получилось благодаря его таланту и навыкам. Он доказал, что принадлежит к лучшим из лучших».

Джош Тейлор не видит смысла в реванше Александра Усика с Энтони Джошуа.