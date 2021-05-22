Тейлор уверен в своей победе над Рамиресом: «Отправлю его в нокаут»

Британец не может контролировать шум вокруг своего поединка против американца

Джош Тейлор / фото - boxingscene.com

Джош Тейлор (17-0, 13 КО) не может контролировать определенный шум вокруг его объединительного поединка против Хосе Рамиреса (26-0, 17 КО) или количество проданных билетов, но зато он способен повлиять на то, что будет происходить в ринге после первичного гонга.

После изнурительного тренировочного лагеря Тейлор намерен отправить всем фанатам очень важный месседж: скоро его увидят в самых громких противостояниях, сообщает theathletic.com:

«Я уверен на сто процентов, что выиграю в этом бою. Я не буду надеяться на одно хорошее попадание, но я нисколько не сомневаюсь, что отправлю его в нокаут. Вот это будет заявка так заявка. Верю, что это будет мой лучший перформанс на ринге. Из того, что видел я, он делает всё одно и то же каждый раз. В каждом бою он идёт вперёд, поэтому я отлично представляю картину нашего боя. Я считаю, что у меня больше инструментов для победы. Да, понимаю, что это все пока пустые слова, поэтому я должен все это подкрепить успехом в ринге. Но у меня есть все необходимое, чтобы выиграть у него».

Хосе Рамирес признался, что неприятно удивился поведению своего соперника Джоша Тейлора. Следить за боем можно будет на нашем сайте в текстовой онлайн трансляции на сайте XSPORT. Начало – утром 23 мая приблизительно в 05:00.