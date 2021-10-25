Тейлор: «У Лопеса только одна хорошая победа – в бою с Ломаченко»
Тейлор: «Я давно говорил, что Фьюри лучший супертяж. Еще со времен его боя с Кличко»
Абсолютный чемпион – о «Цыганском короле»
12:39
Джош Тейлор / фото - BoxingScene
Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью радио Dubai Eye 103.8 Sport высказался о чемпионе хэвивейта Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 КО), назвав британца лучшим супертяжем эпохи.
«Я на протяжении многих лет говорил, что Тайсон Фьюри – лучший боец в супертяжелом весе. Перед боем с Кличко мало кто считал, что он способен победить Владимира. Я был одним из тех, кто говорил, что Фьюри может побить Кличко, потому что он умеет адаптироваться и меняться. У него такой стиль, что кажется, будто он и сам не знает, что будет делать, и это непредсказуемо. Он может все время меняться.
Так что я на протяжении многих лет видел в Фьюри лучшего супертяжеловеса этого поколения. Я всегда об этом говорил, поэтому меня не удивляет, что его ставят на первое место. Безусловно, он лучший супертяж своей эпохи».
Напомним, ранее Тейлор высказался о потенциальном поединке с Теофимо Лопесом.
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