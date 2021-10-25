Тейлор: «Я давно говорил, что Фьюри лучший супертяж. Еще со времен его боя с Кличко»

Джош Тейлор / фото - BoxingScene

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) в интервью радио Dubai Eye 103.8 Sport высказался о чемпионе хэвивейта Тайсоне Фьюри (31-0-1, 22 КО), назвав британца лучшим супертяжем эпохи.

Так что я на протяжении многих лет видел в Фьюри лучшего супертяжеловеса этого поколения. Я всегда об этом говорил, поэтому меня не удивляет, что его ставят на первое место. Безусловно, он лучший супертяж своей эпохи».