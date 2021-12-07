Тейлор отреагировал на поражение Лопеса
Тейлор: «Я не говорю о том, что будет дальше, я сначала должен пройти Кэттералла»
Лидер первого полусреднего дивизиона – о дебютной защите титулов
22:00
Джош Тейлор / Фото - badlefthook.comАбсолютный чемпион мира в первом полусреднем дивизионе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) поделился ожиданиями от грядущего боя со своим соотечественником Джеком Кэттераллом (26-0, 13 КО).
Цитирует Тейлора boxingscene.com.
«Кэттералл – очень хороший боец. У него рекорд 26-0, и он уже несколько лет стучится в дверь мировых титулов. Он много работал, чтобы достичь этих целей, и моя работа – следить за тем, чтобы он ни к чему не приближался».
«Меня уже все спрашивают, что будет дальше. Они не замечают Джека, а я и моя команда так не делаем. Мы знаем, что он опасный и талантливый боксер. Не так давно мы видели, как бойцы смотрят мимо своего противника, а потом все идет не так».
«Я не говорю о том, что будет дальше, я сначала должен пройти Джека. Он привлек мое полное внимание. Я очень рад вернуться в Шотландию, и это будет мой первый бокс дома с мая 2019 года».
«Мои последние несколько боев проходили либо без толпы, либо перед ограниченной публикой, поэтому теперь я рад вернуться в эту атмосферу».
Поединок между Тейлором и Кэттелларом состоится 26 февраля. Изначально данный бой был запланирован на 18 декабря на арене The OVO Hydro в Глазго (Шотландия), однако из-за травмы Джоша его пришлось перенести.