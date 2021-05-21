Тейлор: «Я одержу победу над Рамиресом нокаутом и впишу свое имя в историю как одного из лучших шотландских боксеров»

Онлайн трансляцию поединка за звание абсолютного чемпиона мира смотрите на XSPORT.ua

Джош Тейлор / Фото: Queensberry Promotions Обладатель титулов WBA/IBF в первом полусреднем весе Джош Тейлор (17-0, 13 KO) прокомментировал предстоящий поединок за звание абсолютного чемпиона мира с обладателем поясов WBO/WBC Хосе Рамиресом (26-0, 17 KO).

Слова британца приводит boxing247.com: Мне понравилась каждая минута тренировочного лагеря в Лас-Вегасе. Здорово вернуться к обычной жизни. Я уважаю каждого бойца, который выходит на ринг. Нельзя просто так стать объединенным чемпионом мира. Для этого ты должен быть отличным бойцом. Я очень уважаю Рамиреса. Он замечательный боец и хороший человек, но в субботу вечером, как только прозвучит гонг, все это будет неважным. Для меня этот бой значит все. Я могу вписать свое имя в учебники по истории как один из лучших шотландских бойцов в истории. Вот поэтому я так усердно тренировался перед этим боем. Я посвятил спорту всю свою жизнь. Я очень уверен. Это будет чистый боксерский поединок. Я уверен, что в субботу одержу победу нокаутом. Текстовая онлайн трансляция поединка Тейлор – Рамирес пройдет на нашем сайте. Начало – утром 23 мая в районе 05:00.

Олег Шумейко-младший