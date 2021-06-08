Тейлор: «Я проиграл Рамиресу 3, может, 4 раунда»

Хосе Рамирес и Джош Тейлор / фото - Boxing Scene

Абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Джош Тейлор (18-0, 13 КО) через 2 недели после боя проанализировал свою победу над Хосе Рамиресом (26-1, 17 КО). Шотландец прокомментировал в интервью Boxing Scene свои сильные стороны и рассказал о дальнейших планах.

Я лишь недавно впервые пересмотрел бой, выставив счет 116-111 в мою пользу. Я мог легко посчитать и 117-111, но я решил проявить к Рамиресу великодушие. Я проиграл три, ну, может быть, четыре раунда. Мне было очень комфортно в этом бою. Я даже мог поднажать газ и разделаться с ним прямо там, но мне не хотелось идти на большой риск. Я повредил обе руки во время поединка, и они до сих пор опухшие. Они стали болеть где-то в шестом или седьмом раунде, а затем в восьмом я сильно травмировал левую руку.

Нужно признать, что я хорошо двигался по рингу и перебоксировал Рамиреса. Мне показалось, я контролировал весь бой. Он особо по мне не попадал, я блокировал и заставлял его промахиваться. Мы использовали его агрессию против него самого. Не думаю, что рефери поединка мне подсуживал. Он позволил ему оправиться от нокдаунов, намеренно ведя медленный отсчет.

В своих следующих поединках я хотел бы заработать кучу денег, чтобы обеспечить до конца жизни себя и свою семью. Чтобы быть лучшим, ты должен побеждать лучших, и это именно тот настрой, с которым я выхожу в ринг».