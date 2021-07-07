Тим Цзю отправил соперника спать и уже может требовать титульный шанс

Австралийский проспект «переехал» Стива Спарка

Тим Цзю / Фото: Getty Images

Австралийский боксер первого среднего веса Тим Цзю (19-0, 15 КО) добыл 19-ю победу на профессиональном ринге.

В австралийском Ньюкасле Цзю в третьем раунде нокаутировал Стива Спарка (12-2, 11 KO).

Спарк вышел на бой против Цзю на «коротком уведомлении». Он заменил Майкла Зерафу (28-4, 17 KO). Тем не менее, Тим рассчитывает, что в скором времени ему удастся добраться и до Зерафы.

Отметим, что Цзю уже в следующем поединке может затребовать титульный шанс. 26-летний австралиец занимает первое место в рейтинге IBF.