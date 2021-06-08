Костя Цзю «Мейвезеру до одного места, повлияет ли бой с Полом на уважение к нему со стороны коллег»
Тим Цзю: «Вижу, как Чарло разбирает Кастаньо, но не побеждает досрочно»
Австралийский средневес – о чемпионах своего дивизиона
18:13
Тим Цзю / Фото - wwos.nine.com.auАвстралийский проспект среднего дивизиона Тим Цзю (18-0, 14 КО) дал оценку чемпионам своей весовой категории – Джермеллу Чарло (34-1, 18 КО) и Брайану Кастаньо (17-0-1, 12 KO).
Цитирует Цзю-младшего fightnews.com.
«Чарло – хороший боксер. Невозможно быть бездельником и занять такую позицию. Но у него есть недостатки. Он – не классический боксер старой школы, как и многие в эти дни. Сейчас другая эра. Отсутствие должной конкуренции».
А что касательно Кастаньо?
«Я считаю, что он даст трудный бой всем. Он просто прет вперед и заставляет чувствовать тебя неудобно. Его вход на ближнее расстояние безумный, как и то количество ударов, которое он наносит. Но есть Чарло, который заставляет вас застревать на расстоянии джебами и так находит ключи к победе. Стили делают бои, никогда не знаешь, что может произойти. Но я вижу, как Чарло его разбирает, но не побеждает досрочно. Решение судей».
Ты считаешь, что Чарло победит решением?
«Да. Близкий бой, не односторонний. Думаю, Кастаньо доставит проблем Чарло, но затем тот найдет нужную дистанцию».
Ранее сообщалось, что промоутер Цзю готов заплатить $10 млн за поединок своего подопечного с любым из чемпионов мира.
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