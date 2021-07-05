У Тима Цзю сменился соперник
Тима Цзю не останавливает отмена поединка с Зерафой. Он желает разделить с ним ринг
Проспект первого среднего веса намерен нокаутировать своего соотечественника
10:18
Тим Цзю / Фото - foxsports.com.auАвстралийский проспект первого среднего дивизиона Тим Цзю (18-0, 14 KO) заявил, что несмотря на отмену поединка с соотечественником Майклом Зерафой (28-4, 17 KO), он все равно желает выйти с ним в ринг.
Цитирует Цзю Boxingscene.com.
«Я все еще хочу подраться с Зерафой. Я не рад тому, что этого не произошло, он меня сильно разозлил. Во мне было много злобы, я очень усердно готовился. Хотелось вынести этого парня, но бой отменили за неделю».
Следующим соперником Цзю станет Стив Спарк (12-1, 11 KO).
Напомним, перед поединком Зерафа обещал стать непреодолимым препятствием для Цзю.
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