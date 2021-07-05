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Тима Цзю не останавливает отмена поединка с Зерафой. Он желает разделить с ним ринг

Проспект первого среднего веса намерен нокаутировать своего соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
10:18
Тима Цзю не останавливает отмена поединка с Зерафой. Он желает разделить с ним ринг
Тим Цзю / Фото - foxsports.com.au
Австралийский проспект первого среднего дивизиона Тим Цзю (18-0, 14 KO) заявил, что несмотря на отмену поединка с соотечественником Майклом Зерафой (28-4, 17 KO), он все равно желает выйти с ним в ринг.

Цитирует Цзю Boxingscene.com.

«Я все еще хочу подраться с Зерафой. Я не рад тому, что этого не произошло, он меня сильно разозлил. Во мне было много злобы, я очень усердно готовился. Хотелось вынести этого парня, но бой отменили за неделю».


Следующим соперником Цзю станет Стив Спарк (12-1, 11 KO).

Напомним, перед поединком Зерафа обещал стать непреодолимым препятствием для Цзю.
Владимир Кириченко
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Теги

Тим Цзю Майкл Зерафа

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