Чисора планирует провести три боя за год
Только крупные поединки. Промоутер назвал потенциальных соперников Чисоры
Уайлдер, Ортис и не только
19:27
Фото: Matchroom Boxing
Промоутер Дерека Чисоры (32-12, 23 KO) Эдди Хирн назвал потенциальных соперников для британца на следующий поединок:
Я просто закинул комментарий о том, что если поединок Чисоры с Уайлдером продлится 4-5 раундов, то я предвижу победу Дерека. Но, конечно же, вместе с тем это опасный бой. Было несколько разговоров по поводу поединка Чисоры против Луиса Ортиса, и мне нравится этот бой.
Чисора против Криса Арреолы, Чисора против Чжана Чжилея. Он никогда не участвовал в плохих боях и желает драться. Чисора хочет самых крупных поединков, и мы попытаемся найти ему такой бой.
Напомним, что Дерек нацелен на три боя в 2022-м году.