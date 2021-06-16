Топ-тренер: «Ломаченко – второй в легком весе. Но он намного лучший боец, чем Лопес»

Гарсия уверен, что Василий проиграл Теофимо лишь из-за неправильной тактики

Василий Ломаченко бьет Теофимо Лопеса / Фото: Top Rank

Популярный американский тренер Роберт Гарсия уверен, что украинец Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) сейчас второй лучший игрок легкого веса после Теофимо Лопеса (16-0, 13 КО). Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу K.O. Artist Sports.



«Лучший легковес? Думаю, что сейчас – Ломаченко. Точнее…я ошибся. Я считаю, что Лопес – первый, а «Лома» – второй. Дальше я поставлю Райана Гарсию, а затем – Дэвиса. Думаю, что в реванше Ломаченко может победить Теофимо. Думаю, что он способен побить любого легковеса. Считаю, что Василий просто неправильно дрался. Он слишком поздно начал включаться, отдал первую половину боя. Такое случается и это может произойти с любым. Считаю, что Ломаченко намного лучший боец. Как я уже сказал, в реванше он может побить Лопеса».

Напомним, ранее Ломаченко высказался о реванше с Лопесом, отметив, что не будет добиваться его любой ценой.