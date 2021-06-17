Топовый супертяжеловес предсказал Джошуа тяжелейший бой с Усиком

Энтони Джошуа и Александр Усик

Американский супертяжеловес Майкл Хантер (19-1-1, 13 КО) заявил, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) испытает большие проблемы в бою против украинца Александра Усика (18-0, 13 КО.



Джошуа должен перехитрить Усика. Мы знаем, что у Энтони хороший апперкот, возможно, это тот удар, которым он сможет обмануть Александра, но его будет очень тяжело донести к цели. Также мы понимаем, что Усик будет работать от обороны, потому что его цель набирать очки и побеждать решением.

Так что это сложный вызов для Энтони. Ему будет не так просто в бою с Усиком, по сравнению с теми же Пулевым и Руисом во втором поединке. Думаю, Джошуа придется пойти ва-банк, чтобы победить Усика».