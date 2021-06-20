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Тотальное превосходство чемпиона! Чарло выбросил огромное количество ударов в поединке с Монтиелем

В этом бою американец установил два карьерных рекорда
Бокс Профессиональный бокс
16:30
Тотальное превосходство чемпиона! Чарло выбросил огромное количество ударов в поединке с Монтиелем
Фото: journal-beat.com

В ночь с 19-го на 20 июня на арене Toyota Center в Хьюстоне, штат Техас, состоялся вечер бокса, в главном бою которого чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло (32-0, 22 КО) победил единогласным решением судей мексиканца Хуана Монтиеля (22-5-2, 22 КО).

Как свидетельствуют данные CompuBox, чемпион выбросил за 12 раундов 769 ударов, из которых 258 достигли цели. Монтиель нанес 427 ударов и был точен 127 раз. Если по силовым ударам преимущество Чарло было большим, но не подавляющим (201 на 120), то по джебам американец разгромил мексиканца – 57 на 7.

По количеству точных ударов Монтиель не смог выиграть ни одного раунда. Претендент только в первой трехминутке не уступил Чарло – 8:8, а дальше Джермалл перебивал его в каждом раунде. Примечательно, что Чарло в этом бою установил два карьерных рекорда – по общему количеству выброшенных ударов и по количеству силовых попаданий.

Джермалл Чарло назвал имена следующих желаемых соперников.

Рене Тер Велде
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Джермалл Чарло – Хуан Масиас Монтиэль

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